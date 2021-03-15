Редкие «попугаи-Дракулы» появились в Московском зоопарке

Впервые в Московском зоопарке появились редчайшие «попугаи-Дракулы». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что в дикой природе эти пернатые, которых также называют грифовыми попугаями, обитают только в Новой Гвинее. «Попугаи-Дракулы» занесены в Международную красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения.

Самца и самку орлиных попугаев привезли в Москву из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. В настоящее время краснокнижные попугаи находятся в павильоне «Дом птиц».

«Попугаи-Дракулы» отличаются яркой внешностью. Шея, грудная клетка, спина и хвост покрыты черно-коричневыми перьями. Нижняя часть живота, а также кроющие перья крыла, надхвостье и средние маховые перья красные.

Ранее сообщалось, что птенец кудрявого пеликана родился в зоопарке Москвы.