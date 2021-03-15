В понедельник в Москве ожидается до +4°С
Ника Пикекатлет
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В понедельник, 15 марта, в Москве ожидается облачность, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух в столице прогреется до +2°С — +4°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до -1°С — +1°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.
Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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