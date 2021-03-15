Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
Ника Пикекатлет
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Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов заявило о приостановке использования препарата англо-шведской компании AstraZeneca в рамках вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что препарат не будут использовать в течение двух недель в качестве мер предосторожности.
«Использование препарата будет приостановлено до 28 марта включительно», — отмечает ведомство.
На этой неделе стало известно, что Норвегия и Дания приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. После этого в компании заявила о безопасности вакцины после отказа от нее в ряде стран ЕС.
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