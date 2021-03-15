Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов заявило о приостановке использования препарата англо-шведской компании AstraZeneca в рамках вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что препарат не будут использовать в течение двух недель в качестве мер предосторожности.

«Использование препарата будет приостановлено до 28 марта включительно», — отмечает ведомство.

На этой неделе стало известно, что Норвегия и Дания приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. После этого в компании заявила о безопасности вакцины после отказа от нее в ряде стран ЕС.