Тамада умерла во время свадьбы в Волгограде

В Волгограде во время свадебных гуляний скончалась тамада. Об этом сообщает портал v1.ru.

Один из очевидцев отметил, что ведущая мероприятия резко упала во время проведения одного из конкурсов.

При этом пока причины смерти женщины — неизвестны. У нее было трое детей.

Региональные следователи занимаются проверкой обстоятельств произошедшего.

Ранее в Дагестане невеста умерла в день свадьбы.