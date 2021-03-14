В Петрозаводске мужчина погиб от упавшего с крыши льда

В Петрозаводске мужчина погиб после того, как на него упал лед с крыши, передает пресс-служба CУСК по Республике Карелия.

Сообщается, что в воскресенье, 14 марта, возле одного многоквартирных домов города было обнаружено тело мужчины.

Как рассказали в СК, «установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед». В ведомстве заявили, что потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.

Отмечается, что по факту случившегося следственные органы проводят проверку.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого похожий инцидент произошел в Тверской области.