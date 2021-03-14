Два человека погибли и 15 были ранены при стрельбе на вечеринке в США

На вечеринке в Чикаго произошла стрельба, в результате которой не менее 15 человек были ранены и еще двое погибли. Об этом сообщает Chicago Tribune, ссылаясь на местную полицию.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 14 марта. По информации полиции, неизвестный устроил стрельбу после ссоры с другими людьми на вечеринке около 04:40 по местному времени (12:40 мск).

Согласно ее данным, ранения получили 15 человек в возрасте от 20 до 44 лет.

Полиция проводит расследование по факту стрельбы. Правоохранители пока никого не задержали. На месте инцидента было обнаружено четыре пистолета.