Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию решили урезать на 40%

Компания AstraZeneca, которая производит одноименную вакцину от коронавируса, сократит поставки препарата в Чехию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление чешского Минздрава.

В ведомстве отметили, что согласно результатам переговоров с производителями вакцины AstraZeneca, на ближайший период поставки препарата в страну будут снижены на 40%. «В частности, в течение наступающей недели будет получено 9,6 тыс. доз вакцины вместо 16,8 тыс., в период с 22 по 28 марта — 10,8 тыс. вместо 88 тыс. В конце марта будет получено 99,8 тыс. доз вакцины», — указано в сообщении.

На этой неделе стало известно, что Норвегия и Дания приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca.