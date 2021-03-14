В Исландии произошла серия землетрясений магнитудой до 5,7

В Исландии, в районе полуострова Рейкьянес, произошла серия землетрясений магнитудой до 5,7, сообщает издание Fréttablaðið.

Сильнее всего толчки ощущались возле поселка Наттхагги, здесь землетрясение достигло магнитуды 5,7. Fréttablaðið указывает, что подземные колебания отмечались в этом районе Исландии на протяжении двух недель, начиная с 24 февраля.

Местные жители передают, что пострадавших в результате землетрясения нет, но люди напуганы возможными извержениями гейзеров и вулканов.

Исландское метеорологическое управление сообщает, что после землетрясения извержений зафиксировано не было.

Ранее в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1