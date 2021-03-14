Парижский полицейский застрелил угрожавшего ему ножом мужчину

Сотрудник полиции Парижа использовал огнестрельное оружие после того, как мужчина начал угрожать ему ножом, передает телеканал BFM.TV.

Инцидент случился днем в воскресенье, 14 марта, в 18-м округе французской столицы. Как сообщается, злоумышленник был застрелен.

«Под угрозой ножа полицейский был вынужден применить свое служебное оружие», — сообщает парижская полиция у себя в Twitter.

Силовики также призвали граждан избегать поездок в этот район.

Ранее французские полицейские застрелили мужчину, который обезглавил человека в пригороде Парижа.