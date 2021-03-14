Парижский полицейский застрелил угрожавшего ему ножом мужчину
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сотрудник полиции Парижа использовал огнестрельное оружие после того, как мужчина начал угрожать ему ножом, передает телеканал BFM.TV.
Инцидент случился днем в воскресенье, 14 марта, в 18-м округе французской столицы. Как сообщается, злоумышленник был застрелен.
«Под угрозой ножа полицейский был вынужден применить свое служебное оружие», — сообщает парижская полиция у себя в Twitter.
Силовики также призвали граждан избегать поездок в этот район.
Ранее французские полицейские застрелили мужчину, который обезглавил человека в пригороде Парижа.
close