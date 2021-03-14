Губернатор Подмосковья назвал вакцинацию «процессом, требующим чуткости»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал вакцинацию от коронавируса «процессом, требующим чуткости». Об этом пишет ТАСС.

«Очень активно агитируем, предлагаем вакцинацию. Это добровольное дело, я не могу заставить вас оголить руку, чтобы врач сделал укол, — это такой процесс, требующий чуткости», — сказал он.

Комментируя положение дел в регионе, губернатор выразил надежду, что «коронавирус, похоже, уходит».

Ранее замглавы Еврокомиссии назвал стратегию вакцинации в ЕС ошибочной.