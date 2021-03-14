Губернатор Подмосковья назвал вакцинацию «процессом, требующим чуткости»
Карина Казанцева
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал вакцинацию от коронавируса «процессом, требующим чуткости». Об этом пишет ТАСС.
«Очень активно агитируем, предлагаем вакцинацию. Это добровольное дело, я не могу заставить вас оголить руку, чтобы врач сделал укол, — это такой процесс, требующий чуткости», — сказал он.
Комментируя положение дел в регионе, губернатор выразил надежду, что «коронавирус, похоже, уходит».
Ранее замглавы Еврокомиссии назвал стратегию вакцинации в ЕС ошибочной.
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