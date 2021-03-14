В МЧС назвали число поселений, подверженных угрозе лесных пожаров
Карина Казанцева
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Лесные пожары могут угрожать восьми тысячам поселений в России, заявили в пресс-службе МЧС России. Об этом пишет ТАСС.
«На контроле ведомства более 8 тыс. населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров», — сказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожароопасный сезон начнется в обычные сроки, то есть в середине апреля. Уточняется, что условия и сроки зависят от запасов снега, температуры и осадков.
Ранее первый в этом году лесной пожар произошел в Хабаровском крае.
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