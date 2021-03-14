В Токио зацвела сакура

В Токио начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.

О сезоне цветения сакуры объявил сотрудник управления после осмотра контрольного дерева, которое растет в синтоистском святилище Ясукуни. Пик цветения дерево достигнет 22 марта, он будет длиться целую неделю.

Первая в этом сезоне сакура в Японии зацвела 11 марта в префектуре Хиросима на западе страны.