В Гонконге два человека скончались после прививки от коронавируса

В больницах Гонконга после прививки от коронавируса скончались два человека, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

13 марта скончался 80-летний мужчина в больнице принцессы Маргарет, куда его доставили 7 марта в критическом состоянии. Пациент, сделавший прививку от коронавируса 1 марта, страдал диабетом и гипертонией, а также недавно перенес инсульт. Причиной смерти стала ишемическая болезнь кишечника.

Второй жертвой стал 67-летний мужчина, болевший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он привился 2 марта. 11 марта погибший потерял сознание в метро, его привезли в больницу Kwong Wah, где он умер 13 марта.

В Гонконге коронавирусом заразились 11 257, умерли 203 человека.

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