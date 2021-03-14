В Бельгии на акции протеста полиция применила водометы и слезоточивый газ

В Бельгии в городе Льеже участники акции протеста Black Lives Matter устроили погромы, что спровоцировало полицию использовать водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Отмечается, что протестующие, собравшиеся после распространения в интернете видеозаписи задержания «с применением силы» молодой девушки африканского происхождения, нападали на полицейских, а затем начали забрасывать камнями здание участка и служебные машины.

Позже полиция полиция применила водометы и слезоточивый газ.