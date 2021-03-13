Захарова заявила о «грязной кампании» Запада против вакцины «Спутник V»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада проводить кампании против российской вакцины от коронавируса. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она подчеркнула, что такая кампания идет уже много месяцев.

«Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории», — сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, такие действия со стороны западных стран отражают «грязную информационную кампанию».

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил данные о возможных готовящихся провокациях против «Спутника V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».