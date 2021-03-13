Гинцбург оценил данные о возможных готовящихся провокациях против «Спутника V»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал данные о возможных провокациях против российской вакцины «Спутник V». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, заявления о таких подготовках сделаны не случайно.

«Я думаю, что это заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте», — сказал Гинцбург.

Он не исключил, что по факту подготовки провокации существует «какая-то оперативная информация».

Ранее Гинцбург также рассказал, кому нельзя делать вакцину от коронавируса.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».