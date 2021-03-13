Взрослый и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

В Новосибирской области в частном доме произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».

В экстренных службах отметили, что возгорание произошло в селе Бобровка Сузунского района.

В результате ЧП погиб взрослый и двое детей. При этом еще два ребенка были доставлены в больницу. Информация о состоянии их здоровья не приводится.

На месте работают спасатели. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее один взрослый и двое детей погибли при пожаре в Омской области.