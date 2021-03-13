Взрослый и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Ника Пикекатлет
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В Новосибирской области в частном доме произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».
В экстренных службах отметили, что возгорание произошло в селе Бобровка Сузунского района.
В результате ЧП погиб взрослый и двое детей. При этом еще два ребенка были доставлены в больницу. Информация о состоянии их здоровья не приводится.
На месте работают спасатели. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее один взрослый и двое детей погибли при пожаре в Омской области.
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