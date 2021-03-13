Суд в Петербурге отказал в аресте обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий до 11 мая текущего года, заявили в пресс-службе.

Ранее сообщилось, что в Петербурге возбудили уголовное дело об изнасиловании 16-летней жительницы города. До этого СМИ сообщили, что мать пострадавшей заявила об изнасиловании в петербургскую полицию. По словам женщины, ее дочь изнасиловали трое мужчин, девушка была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами.