Иммунолог рассказал о парадоксе антител к COVID-19

Антитела к коронавирусу нового типа в некоторых случаях способны ослаблять противовирусную защиту организма, это, скорее всего, объясняется врожденной особенностью иммунной системы, заявил иммунолог Николай Крючков в интервью kp.ru.

«Определенные виды антител, вырабатывающихся в ответ на вторжение коронавируса, имеют такое строение, что тормозят работу интерферонов», – рассказал эксперт.

Он пояснил, что интерфероны появляются на ранних этапах заражения и участвуют в уничтожении инфекции, так что препятствия для их работы способствуют более активному размножению вируса и повышению риска перехода болезни в тяжелую форму.

«У кого из нас могут возникать «тормозящие» защиту антитела — пока загадка, непредсказуемое явление», – отметил Крючков.

Ранее ученые выяснили, что беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой коронавируса, чем другие молодые женщины.