В Москве в субботу ожидается до -1°С
Антон Демидов
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В Москве в субботу, 13 марта, синоптики спрогнозировали до -1°С. В столичном небе будет облачно. В городе пройдет небольшой снег, ожидается метель и гололедица, сообщает Гидрометцентр.
По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...1°С. Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать -2...-0°С. Ветер подует южный 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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