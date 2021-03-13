Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в центре Москвы

В жилом 14-этажном здании в центре Москвы произошел пожар, в результате чего один человек погиб, передает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Возгорание случилось в одной из квартир на шестом этаже в доме по адресу: улица Таганская, дом 44.

В ведомстве отметили, что пожар был потушен.

Как уточнили в министерстве, в этой квартире загорелись личные вещи и мебель на площади 5 кв. м.

Ранее четыре человека стали жертвами пожара, который произошел в квартире на западе Москвы.