Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в центре Москвы
Антон Демидов
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В жилом 14-этажном здании в центре Москвы произошел пожар, в результате чего один человек погиб, передает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
Возгорание случилось в одной из квартир на шестом этаже в доме по адресу: улица Таганская, дом 44.
В ведомстве отметили, что пожар был потушен.
Как уточнили в министерстве, в этой квартире загорелись личные вещи и мебель на площади 5 кв. м.
Ранее четыре человека стали жертвами пожара, который произошел в квартире на западе Москвы.
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