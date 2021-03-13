Во Франции число случаев коронавируса превысило 4 млн

Во Франции число случаев коронавирусной инфекции пересекло отметку в 4 млн, передает санитарное агентство Santе Publique.

Согласно его данным, за сутки COVID-19 в республике обнаружили у 25 229 человек. Общее число случаев коронавируса в стране достигло 4 015 560.

При этом за все время пандемии скончались 90 146 заболевших.

На этой неделе сообщалось, что Франция ослабит ограничения на поездки в ряд стран.