Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Антон Демидов
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 25 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Сведения представлены по состоянию на 00.14 (мск).
Так, во Внуково задержали девять вылетов, а три — отменили.
При этом три рейса задержали и четыре вылета отменили в Домодедово.
Кроме того, в Шереметьево было задержано два вылета.
Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствует.
Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.
На прошлой неделе сообщалось, что в России резко выросла стоимость авиабилетов.
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