Иранское судно в Средиземном море атаковали террористы

Иранский контейнеровоз, принадлежащий государственной компании IRISL, был поврежден в среду в результате взрыва, сообщает Reuters.

По словам официального представителя компании Али Гиаси, судно Shahre Kord получило незначительные повреждения. В результате взрыва команда судна не пострадала.

Гиаси назвал это происшествие террористическим актом, приравненным к пиратству. Контейнеровоз направлялся в Европу, однако теперь судно вернется в Иран для ремонта.

Ранее Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в подрыве израильского корабля в Оманском заливе.