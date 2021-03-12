ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Всемирный экономический форум (Давосский форум) убрал из своего списка женщин, изменивших историю, княгиню Ольгу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных», — упоминается на сайте ВЭФ.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Всемирный экономический форум несправедливо назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России», так как Русь со столицей в Киеве существовала на территории нынешних Украины, Белоруссии и России.
close