Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа среди россиян
Карина Казанцева
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Угроза распространения птичьего гриппа среди россиян минимальна. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, пишет РИА «Новости».
«Заболевших всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, что незначительна», — сказал Вознесенский.
По его словам, если вирус начнет передаваться от человека к человеку, ученые смогут создать вакцину в течение полугода.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый птичий грипп будет передаваться от человека к человеку.
20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека новой разновидностью вируса птичьего гриппа H5N8.
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