В Москве ожидается метель в пятницу

В Москве в пятницу, 12 марта, ожидается слабая метель. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА «Новости».

По его словам, погода в столице будет облачная с прояснениями, вечером выпадет небольшой снег.

Температура воздуха в этот день в Москве достигнет -4...-6°C, в Московской области — -3...-8°C.

Ветер будет южный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Атмосферное давление опустится до 744 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до -7°С.