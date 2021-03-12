Попова: несколько вакцин позволяют дать оптимистичный прогноз по COVID-19 в РФ

Благодаря наличию сразу нескольких вакцин от коронавирусной инфекции в России можно давать самые оптимистичные прогнозы развития эпидемической ситуации в стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Сегодня он (прогноз) самый оптимистичный, потому что есть вакцина. И не одна», — сказала она.

Попова напомнила, на сегодня Россия является единственной страной в мире, у которой есть три вакцины на разных платформах, созданные учеными российских государственных научных учреждений.

По словам главы Роспотребнадзора, коронавирус становится сезонной инфекцией, в связи с этим потребность в массовой вакцинации растет.

«Мы видели их (коронавирусы) в разных вариантах, но вот такой опасный для человека, так широко распространившийся пока впервые», — рассказала Попова.

Она также не исключила, что придется столкнуться с возможными осложнениями в осенний период, если не будет привито достаточное количество населения.

Ранее Попова призвала к первоочередной вакцинации пожилых от COVID-19.