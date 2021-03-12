Попова призвала к первоочередной вакцинации пожилых от COVID-19

Пожилых людей следует в первую очередь прививать от коронавируса нового типа на фоне отмены обязательного режима самоизоляции для этой категории россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС.

По словам Поповой, отмена самоизоляции для людей старше 60-65 лет является риском.

«Это самая неимунная часть населения, потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции. Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес», – пояснила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что именно эту категорию людей следует максимально вакцинировать от коронавируса, чтобы защитить их от заражения.

С 8 марта в Москве отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.