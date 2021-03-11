Эксперт рассказал об опасности блинов с начинкой
Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что блины с начинкой не всегда безопасны для потребителей, особенно если не были соблюдены санитарные нормы их приготовления и хранения. Об этом сообщает РБК.
«Добавление начинок создает определенную опасность. Есть разные требования к приготовлению начинок, содержанию, хранению — риск микробиологической порчи этой продукции резко повышается», — отметил он.
Самыми опасными начинками Тутельян посчитал вареное мясо, творог и рыбу, так как все они относятся к скоропортящимся продуктам. По его словам, если необходимо, то лучше отдельно купить наполнение для блинов, в качестве которого человек будет уверен.
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