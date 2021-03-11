Россия призвала страны ОБСЕ подумать над производством «Спутника V»

Россия призвала заинтересованные страны подумать над производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ постпред РФ при этой организации Александр Лукашевич, пишет ТАСС.

Лукашевич подчеркнул, что Европейское агентство лекарственных средств начало исследования для регистрации «Спутника V».

«Призываем заинтересованные государства рассмотреть возможность запуска производства вакцины, в том числе для внешних рынков, на предприятиях своих стран», — сказал постпред.

По его словам, вакцинация против коронавируса является глобальным общественным благом. Кроме того, Россия готова сотрудничать в борьбе с общей угрозой со всеми членами международного сообщества.

Ранее в ВОЗ назвали главную ошибку стран в борьбе с коронавирусом.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».