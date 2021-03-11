Регулятор ЕС рекомендовал странам использовать вакцину AstraZeneca

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www.imago-images.de/Global Look Press

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало странам продолжать использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет ТАСС.

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