С 12 марта Франция ослабит ограничения на поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

«Постановление, которое будет опубликовано 12 марта, отменит необходимость обосновывать особыми обстоятельства поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур», — сказали в министерстве.

Уточняется, что выезжающим по-прежнему нужно сдать тест на коронавирус за 72 часа до вылета.

Ранее Евросоюз продлил запрет на экспорт вакцин от коронавируса.

Во Франции коронавирусом заразились четыре миллиона, скончались почти 90 тысяч человек.