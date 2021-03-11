Стали известны подробности инцидента с захватом заложницы в Северодвинске

Источник рассказал подробности задержания мужчины, который заявил о задержании заложницы в офисе компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске. Об этом сообщает телеканал «360».

Собеседник отметил, что мужчина отпустил свою заложницу в туалет, после чего в здание ворвались силовики и злоумышленник сдался.

При этом сотрудница соседнего магазина уточнила, что правоохранительные органы планировали брать здание штурмом, если захватчик не пойдет на контакт.

Кроме того, по данным РИА «Новости», у мужчины был изъят обрез охотничьего ружья, а также патроны.

Днем ранее сотрудники полиции оцепили место в Северодвинске, где произошел захват заложника. Позднее мужчина выдвинул требования освобождения заложницы.