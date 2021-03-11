В Белоруссии выявили первые случаи заражения «британским» штаммом COVID-19

Минздрав Белоруссии заявил, что в стране было выявлено несколько первых случаев заражения «британским» штаммом коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство отмечает, что эти данные были подтверждены Республиканским научно-практическим центром.

Министерство уточняет, что лица, которые получили положительные результаты анализов на COVID-19, прибыли из Египта, Украины и Польши.

«Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны», — сказано в заявлении.

Ранее Белоруссия назвала дату начала промышленного производства российского «Спутника V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 118,6 млн заболевших, свыше 94,2 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19.