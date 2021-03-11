Южная Осетия запросила у РФ вакцину «Спутник V»

Минздрав Южной Осетии запросил у РФ поставку вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия, ссылаясь на и.о. главы ведомства Георгия Тотчиева.

«Мы запросили 1 500 доз вакцины. По мере их расходования будем запрашивать еще. Для хранения препарата есть все необходимые условия», — говорится в сообщении.

Тотчиев отметил, что вопрос поставки может быть решен в течение двух-трех недель.