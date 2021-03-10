Число безработных в России достигло 2,1 млн

Число официально зарегистрированных безработных в России составило 2,1 млн человек. Об этом в среду, 10 марта, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

Об этом министр сказал на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По словам Котякова, пиковое число безработных было отмечено в августе-сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что потерявшие во время пандемии работу россияне не смогли снова трудоустроиться.