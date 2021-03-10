Против главы алтайского минздрава возбуждены уголовные дела о взятках

Следственный комитет возбудил уголовные дела о взяточничестве в отношении министра здравоохранения Алтайской республики Сергея Коваленко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

«Возбуждено несколько уголовных дел в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова», — рассказали в ведомстве.

Чиновники подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей «Получение взятки», а также в двух преступлениях по статье «Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

По предварительным данным, Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих компаний взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей.

Ранее источник сообщал, что Коваленко был задержан по подозрению во взяточничестве. По его данным, глава регионально минздрава получал деньги за заключение контрактов на поставку медицинских изделий.