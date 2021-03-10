Источник назвал возможную причину задержания главы Минздрава Алтая

Источник в правоохранительный органах назвал возможную причину задержания министра здравоохранения Алтайского Края Сергея Коваленко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, Коваленко подозревается во взяточничестве.

Источник сослался на данные следствия, согласно которым глава Минздрава получал деньги за заключение контрактов на поставку медицинских изделий.

Отмечается, что общая сумма взяток составляет около пяти млн руб.

Собеседник добавил, что на данный момент обыски проходят в здании Минздрава Республики Алтай, а также офисах компаний-поставщиков, расположенных в Барнауле, Новосибирске и Кемерове.

Ранее СМИ сообщили о задержании Сергея Коваленко.