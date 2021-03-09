В России расширили льготы по отпуску для многодетных родителей
Виктория Старостина
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий число многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Данный закон вносит изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Благодаря этому отпуск могут получить многодетные родители детей до 18 лет, а также до достижения младшим из них 14 лет.
Прежде этим правом могли воспользоваться только те, у кого детям еще не исполнилось 12 лет.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла на рассмотрение законопроект о праве многодетных родителей на выбор времени отпуска в удобное для них время.
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