Почти половина коррупционеров в России в 2020 году отделалась штрафами

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин заявил, что почти половина коррупционеров в 2020 году отделалась штрафами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в прошлом году было вынесено 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Из них к реальному сроку лишения свободы было приговорено порядка 18% осужденных.

Условный срок получили 35%, а 40% отделались штрафом. Балдин отметил, что в отношении 1 318 осужденных в 2020 году была применена конфискация имущества.

Он добавил, что в качестве дополнительного наказания также применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф.

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