В Москве во вторник ожидается до -11°С

В Москве во вторник, 9 марта, синоптики спрогнозировали до -11°С. В столичном небе будет облачно с прояснениями. В городе будет преимущественно без осадков, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...1°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -21...-19°С. Ветер подует северный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 753 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.