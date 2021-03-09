Синоптики спрогнозировали «величавый» уход зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «величавый» уход зимы в Европейской части России. Его слова приводит РИА «Новости».

Метеоролог сообщил, что со вторника, 9 марта, над большей частью этой территории страны установится антициклональный режим, давление резко возрастает и погода будет по-настоящему зимней. «Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», — сказал Вильфанд.

По его словам, 9 марта в Москве ожидается -15...-16°С, а в Подмосковье будет наблюдаться -19°С.

Ранее синоптики предсказали поздний приход климатической весны.