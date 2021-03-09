В ВОЗ заявили, что женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что последствия пандемии коронавируса во многих случаях более сильно сказались на женщинах, чем на мужчинах, передает ТАСС.

По его словам, это, в частности, проявилось в росте домашнего насилия и уменьшении возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья. «В относительных цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин», — сказал Гебрейесус.

Он также указал, что женщины несут дополнительное бремя, которое связано с уходом за детьми и пожилыми. Кроме того, женщины, составляющие порядка 70% медицинских работников в мире, в условиях пандемии сыграли «ключевую роль в лечении и спасении жизней», добавил глава ВОЗ.

Ранее эксперты спрогнозировали, что пандемия COVID-19 продлится семь лет.