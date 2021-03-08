372 тысячи российских военных привились от коронавируса

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Global Look Press

Число российских военных, привившихся от коронаируса, превысило 372 тыс. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, основные силы в борьбе с коронавирусом в вооруженных силах направлены на добровольную вакцинацию.

«К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник-V» прошли более 372​ тыс военнослужащих ВС РФ», — сказали в минобороны.

Ранее в ВОЗ сравнили плюсы и риски вакцинации от коронавируса.