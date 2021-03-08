Восьмого марта активисты «Волонтерской Роты» провели акцию «Вам, любимые!» в Парке Горького.

Более 1000 мужчин раскрыли самую большую в России розу и поздравили девушек и женщин с праздником - Международным женским днём.

«Сегодня более 1000 мужчин - активистов «Волонтерской роты» пришли поздравить девушек в парк, где мы растянули огромный баннер с поздравлениями «Вам, любимые!». У каждого из нас есть самые любимые мамы, бабушки, жены, дочери! Спасибо вам, что дарите тепло и любовь , ну а мы сохраним мир в нашей семье, нашем доме и нашей стране», - сказал лидер «Волонтерской роты» Антон Демидов.

А в Петербурге активисты «Волонтёрской роты» провели в Екатерининском саду флешмоб «Поддержим девушек».

«Сотни молодых людей вручили своим парам букеты из тюльпанов, после чего, также единовременно взяли их на руки, ознаменовав таким образом всеобщую любовь и обожание своим дамам, а также выразив поддержку в прямом и переносном смысле», — говорится в пресс-релизе поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в понедельник.