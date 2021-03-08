В Германии число смертей от коронавируса снизилось до минимума за четыре месяца, следует из данных Института Роберта Коха.

За прошедшие 24 часа в стране скончались 34 человека, что стало минимальным значением с 1 ноября 2020 года, когда умерли 29 пациентов.

Всего в Германии коронавирусом заразился 2 510 181, выздоровели 2 314 400, скончались 71 989 человек.

Ранее парламент Финляндии 8 марта одобрил закрытие ресторанов и баров почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией