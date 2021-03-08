Италия одобрила вакцину AstraZeneca для пожилых

Италия рекомендовала применение вакцины от коронавиурса нового типа, разработанной компанией AstraZeneca, для людей старше 65 лет, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Полученные научные данные показывают, что вакцина способна обеспечить значительную защиту [от коронавируса] даже в возрастной группе старше 65 лет», – сообщили в министерстве.

Ранее в Австрии приостановили использование партии вакцины компании AstraZeneca после смерти привитой пациентки.