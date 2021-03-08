Таиланд сокращает обязательный карантин для иностранцев

Таиланд с апреля сокращает обязательный карантин для прибывающих в страну иностранцев, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Анутхина Чанвиракуна.

Так, для путешественников, привитых от коронавируса, карантин будет сокращен с 14 до 7 дней. При этом прививка должна быть сделана в течение трех месяцев до поездки, иностранцам необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

Кроме того, карантин для не прошедших вакцинацию иностранцев также будет сокращен с 14 до 10 дней, им также потребуется отрицательный результат теста на коронавирус.

В январе полиция Таиланда задержала почти 90 иностранных граждан за нарушение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.