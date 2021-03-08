Полицейские патрули для борьбы с домогательствами создали в Брюсселе
Семён Сонный
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Полиция Брюсселя ввела специальные патрули в штатском для борьбы с домогательствами на улицах города, сообщил бургомистр бельгийской столицы Филипп Клоз.
«Теперь полицейские в штатском будут напрямую пресекать домогательства на улицах», – написал глава города на своей странице в Twitter.
Как сообщает издание La Derniere Heure, инициатива была вдохновлена проектом полиции города Льеж, которая создала патрули из женщин-полицейских в штатском для борьбы с домогательствами.
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