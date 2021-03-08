Полицейские патрули для борьбы с домогательствами создали в Брюсселе

Полиция Брюсселя ввела специальные патрули в штатском для борьбы с домогательствами на улицах города, сообщил бургомистр бельгийской столицы Филипп Клоз.

«Теперь полицейские в штатском будут напрямую пресекать домогательства на улицах», – написал глава города на своей странице в Twitter.

Как сообщает издание La Derniere Heure, инициатива была вдохновлена проектом полиции города Льеж, которая создала патрули из женщин-полицейских в штатском для борьбы с домогательствами.