Полицейские патрули для борьбы с домогательствами создали в Брюсселе

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Полиция около центрального вокзала Брюсселя, 20 июня 2017 года Полиция около центрального вокзала Брюсселя, 20 июня 2017 года
Полиция около центрального вокзала Брюсселя, 20 июня 2017 года
Olivier le Bussy/La Libre Belgique/Twitter.com

Полиция Брюсселя ввела специальные патрули в штатском для борьбы с домогательствами на улицах города, сообщил бургомистр бельгийской столицы Филипп Клоз.

«Теперь полицейские в штатском будут напрямую пресекать домогательства на улицах», – написал глава города на своей странице в Twitter.

Как сообщает издание La Derniere Heure, инициатива была вдохновлена проектом полиции города Льеж, которая создала патрули из женщин-полицейских в штатском для борьбы с домогательствами.